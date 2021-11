Berger Keglerinnen feiern Sieg in der Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Damen aus Berg gelang im dritten Anlauf der erste Sieg in dieser Runde. Nachdem es schon ein knappes Unentschieden und eine Niederlage im letzten Spiel gab, konnte am Samstag, den 13. November 2021 gegen Ailingen ein wichtiger Sieg erzielt werden.

Den Grundstein hierzu legten Dagmar Keller 476/1 und Melanie Fischer 537/1 bereits in der Startpaarung. Mit leichtem Vorsprung ging es in die zweite Paarung. Hier unterlag Sarah Hartwig mit 496/0, während Tanja Hartwig mit 507/1 ihren Punkt sichern konnte. In der letzten Paarung zeigten beide Teams nochmals, was in ihnen steckt. Sigrid Staudacher erzielte mit 556/1 Tagesbestleistung. Jasmin Abbate unterlag hingegen mit 517/0 zum Teil sehr knapp in den Sätzen Mit diesem Erfolg sichert sich der SKC einen Platz im Tabellenmittelfeld und können mit dem Sieg etwas entspannter die weiteren Spiele angehen.