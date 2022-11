Berger Kegler unterliegen deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Spiel zum Vergessen erlitt die Zweite aus Berg. Auf nicht einfach zu spielenden Bahnen kamen die Berger nicht ganz zurecht und vergaben wertvolle Punkte. Bereits zu Beginn des Spiels zeigte sich, dass der VfB seine Bahnen beherrscht und Berg ins Trudeln gerät. Manuel Erens konnte nicht mit seinem Gegner mithalten und unterlag mit 457/0 sehr deutlich. Auch Walter Kellermann gelang es nicht an seine Leistungen des letzten Spiels anzuknüpfen. In der Mittelpaarung kam Berg zunächst zurück ins Spiel, doch das Kegelglück sollte nicht auf der Berger Seite sein. Wolfgang Thoma musste sich mit 514/0 um Sechs Holz geschlagen geben. David Staudacher zeigte sich mit 460/0 mit einem guten Spiel zurück aus einer längeren Pause. Berg lag nun deutlich zurück und konnte das Spiel nur noch zu einem Unentschieden drehen. Doch der VfB spielte von nun an noch stärker auf. Georg Buß unterlag mit 507/0 seinem Gegner Reiner Kelbing deutlich. Kelbing spielte sensationelle 582/1 und sicherte sich damit zurecht die Tagesbestleistung. Für Berg schloss Peter Dietenberger das Spiel mit guten 543/1 ab und zeigte, dass auch auf schweren Bahnen ein gutes Spiel zu leisten ist.