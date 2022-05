Berger Jugend misst sich mit den Besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Berg zu Gast beim SV Magstadt, so hätte die Überschrift für dieses Event auch heißen können. In Summe traten vier Starterinnen aus Berg bei den Württembergischen Meisterschaften an. Am Ende einer langen und aufregenden Saison konnten sich die jungen Spielerinnen mit den besten aus ganz Württemberg messen. Bereits am 20. Mai machten sich die Spielerinnen rund um die Trainerin Tanja Hartwig auf den Weg nach Sindelfingen. Vor ihnen lag ein langes Wochenende. Die U18 machte den Anfang. Pünktlich um 9 Uhr ging es am Samstag, 21. Mai los. Die Berger Jugend wurde von zahlreichen Fans und Betreuern unterstützt, sodass für genügend Stimmung gesorgt war.

Tatjana Staudacher machte den Anfang. Mit 409 Holz konnte sie ihr Können nicht voll ausschöpfen und musste sich mit dem 16. Platz zufrieden geben. Besser lief es für Linn Staudacher. Mit starken 486 Holz belegte sie Rang 8 des ersten Wettkampftages und lag dennoch nur wenige Holz hinter Platz 3. Sarah Hartwig zeigte mit 481 ebenfalls ein solides Ergebnis und konnte mit Platz 10 im Vorlauf noch ein Ticket für da Finale am Sonntag sichern. Bei der U14 trat Melanie Thoma als Vizemeisterin von Oberschwaben an. Mit der Silbermedaille im Gepäck und voller Vorfreude ging es für sie am Samstag dann endlich los. Auf komplett neuen Bahnen und mit über einer Stunde Verspätung musste Thoma am Samstagabend noch ran. Leider fand sie sich zunächst nicht ganz zurecht und musste sich letztlich mit 316 Holz und Rang 15 zufrieden geben.

Im Finale am Sonntag, 8. Mai traten somit Linn Staudacher und Sarah Hartwig an. Beide hatten noch Chancen auf Edelmetall, da der Rückstand durchaus im Bereich des Machbaren lag. Die Konkurrenz trumpfte im Finale auf und spielten mehrfach über 550 Holz, sodass es nun sehr schwer werden würde. Linn Staudacher kämpfte sich in das Finale, musste sich aber letztlich mit 441 Holz und Platz 12 geschlagen geben. Sarah Hartwig kam am zweiten Tag ebenfalls nicht so ganz in ihr Spiel und konnte mit 467 Holz nicht an ihre Bestleistungen anknüpfen. Am Ende schloss sie den Wettbewerb auf Rang Elf ab. Auch wenn die Köpfe direkt nach dem Wettkampf deutlich geknickt waren, überwog schon bald die Freude und der Stolz auf das Erreichte. Immerhin haben Sie es so weit gebracht und konnten sich mit den Besten aus Württemberg messen.

Jetzt geht es erstmal in die verdiente Sommerpause.