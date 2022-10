Berger Herren erneut in Bestform

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Berger Herren stand am Samstag, 15. Oktober, das Derby gegen Baienfurt an. Hier kam es in der Vergangenheit schon zu manch engen Partien. Berg hatte in den letzten Wochen eine Höchstform, konnte aber nur wenige Punkte erzielen. Baienfurt spielte zuletzt zwar mit geringeren Leistungen, aber dennoch angriffslustig. So ging die Partie zunächst ausgeglichen los.

Daniel Erens konnte zunächst gut starten, musste sich mit 536/0 letztlich aber geschlagen geben. Thomas Ibele überzeugte mit 590/1 abermals mit sehr guten Leistungen. Trotz des guten Holzvorsprung war Vorsicht geboten, denn noch war das Spiel nicht gewonnen. In der Mittelpaarung hatte Pascal Schmidt mit 527/0 das Nachsehen. Pascal Hartwig spielte mit 599/1 hingegen ein sehr starkes Spiel und baute den Vorsprung weiter aus.

Für die Schlusspaarung war es nun angerichtet. Ein solider Holzvorsprung und zwei Mannschaftspunkte auf der eigenen Seite bildeten eine solide Grundlage für das letzte Spieldrittel. Walter Hecht erzielte mit 576/1 seine persönliche Bestleistung und Georg Buß setzte sich mit starken 585/1 deutlich durch. Am Ende gewinnt Berg dank einer kompakten Mannschaftsleistung das Derby verdient und deutlich.