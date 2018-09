Berger gestalten Früchteteppich in St. Peter und Paul

Im Herbst nach der Ernte wird in vielen Gemeinden das Erntedankfest gefeiert. Bei der Feier werden meist in einer Kirche Feldfrüchte, Getreide und Obst dekorativ aufgestellt oder wie in Berg ein Früchteteppich gestaltet.

Daniela Blaser und Rosi Moosmann haben zum Thema „Der heilige Geist komm“ nach einer Vorlage von Peter Lambert aus verschiedenen Früchten bis hin zu orientalischen Gewürzen mühevoll eine symbolisierte Taube in einen Früchteteppich eingearbeitet. Das Erntedank-Team verabschiedet sich dieses Jahr und übergibt es nach nunmehr elf Jahren ab. Der gestaltete Erntedankteppich kann in der Kirche St. Peter und Paul in Berg noch für rund drei bis vier Woche begutachtet werden.