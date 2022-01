Berger befragen Berger in der Altersgruppe 65 plus

Die Gemeinde Berg plant Interviews mit den Bürgern der Altersgruppe 65 plus. Die Interviewer sind ebenfalls Berger Bürger, die Freude daran haben, mit älteren Bergern ins Gespräch zu kommen und mit ihnen einen Fragebogen auszufüllen. Das teilte die Gemeinde mit. Die Befragung steht in Zusammenhang mit dem Aufbau der Solidarischen Gemeinde Berg.

Das Befragungsalter mag vielleicht erstaunen. Bei der Solidarischen Gemeinde gehe es eben nicht nur um Menschen in hohem Alter oder ausschließlich um Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Die Solidarische Gemeinde wolle vielmehr Möglichkeiten schaffen, gut alt zu werden. Dabei würden die Themen des „jungen Alters“ natürlich auch in den Blick genommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Sowohl Personen, die Befragt werden wollen, wie auch Bürgerinnen und Bürger, die gerne eine Befragung machen wollen, können sich ab sofort bei den Koordinatorinnen der Solidarischen Gemeinde melden. „Die Bürger, die eine Person befragen, erhalten vorab natürlich eine kleine Schulung und es gibt einen Fragebogen, der im Gespräch ausgefüllt wird“, sagte Koordinatorin Anna Zeller. Als Dankeschön lädt die Gemeinde dann alle Interviewer und Befragten zu einem Sommerfest ein, so Anna Zeller weiter.

Geplant ist, 40 Personen zu interviewen, die sich auf die Altersgruppen ab 65 bis ins hohe Alter verteilen und in unterschiedlichen Teilorten wohnen. „Dabei ist jede Lebenssituation auf ihre Weise wertvoll, um die Situation in Berg gut einordnen zu können und wir freuen uns, wenn sich Interessierte melden, die befragt werden wollen,“ beschreibt Koordinatorin Susanne Haudek das Projekt. Die anonym ausgewerteten Ergebnisse der Befragung würden auf dem weiteren Weg zum Aufbau der solidarischer Gemeindestrukturen einfließen.

Interessierte können sich direkt bei Anna Zeller unter Telefon 0751/56 08 42 4 oder per E-Mail an a.zeller@berg-schussental.de sowie bei Susanne Haudek unter Telefon 0751/56 08 41 2 oder per E-Mail an s.haudek@berg-schussental.de melden.