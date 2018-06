Berger Alafanz feiern närrisches Jubiläum

Gleich zwei Tage lang feiern die Berger Alafanz ihr närrisches Jubiläum. Los geht’s laut Pressemitteilung am Samstag, 3. Februar, mit dem 22. Karrenumzug von Weiler bis zur Berg-Kuppe und dem Narrenbaumstellen.

Um 10.30 Uhr treffen sich die Fahrer der Karren zum Fuhrleutefrühschoppen im „La Fontanella“ in Weiler. Gegen 12 Uhr wird sich denn der Karrenumzug vom Dorfplatz in Weiler Richtung Weiler Halde über Ettishofen, Obstwiesen, Sportheim, Kanzachhof, Kasernen und dann hoch zur Berg-Kuppe in Bewegung setzen. Etwa um 14 Uhr wird dann der Narrenbaum auf der Berg-Kuppe ankommen und anschließend von den Zimmerleuten der Firma Schnetz aufgestellt werden. Zunftmeister Thomas Jöris und Vizezunftmeister Roland Nagel werden das Geschehen auf dem Rathausplatz kommentieren und die Gruppen auf der Berg-Kuppe begrüßen und im Einzelnen vorstellen. Danach gibt es Unterhaltungsmusik im Bürgersaal mit den „Eggwaldbuam“ und der „Teufelsgeigerin“ sowie Party im Festzelt mit Bar. Für das leibliche Wohl sorgt der Veranstalter, die Narrenzunft Berger Alafanz.

Am Tag darauf, Sonntag, 4. Februar, werden beim Großen Narrensprung 46 Narrenzünfte mit der Narrenzunft Berger Alafanz ihren 22. Geburtstag feiern. Ab 13.30 Uhr ziehen sie über die Maierhofer Halde, vorbei am Rathaus, der Kirche und dem evangelischen Gemeindezentrum bis hinab zum Schulareal. Alle Zufahrtsstraßen zur Berg-Kuppe sind von 12 bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die Narren freuen sich so die Pressemitteilung weiter über viele Besucher am Straßenrand, die sie anfeuern und auf ihre Narrenrufe antworten. Die Festschrift mit Aufstellungsplan und den Narrenrufen sind vor dem Umzug am Straßenrand erhältlich. Bewirtung gibt es vor dem Rathaus und im Schulareal, Kaffee und Kuchen in der Schule. Eine Fasnetsdisco findet in der Turn- und Festhalle statt.