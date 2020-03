Berg will Breitbandversorgung ausbauen

In den Ortsteilen der Gemeinde Berg lässt die Breitbandversorgung sehr zu wünschen übrig. Als unterversorgt gilt, wenn die Bandbreite unter 30 Megabit pro Sekunde liegt. In den Berger Ortsteilen werden gerade mal zwei Megabits in der Sekunde erreicht. Dies soll sich ändern: Die Gemeinde wird einen Antrag für das Bundesförderprogramm „Breitband“ stellen.

Wie die Firma Geo-Data in ihrer Strategie zum Breitbandausbau im Berg darlegt, wird der Ausbau 8,877 Millionen Euro netto kosten. Der Bundeszuschuss läge bei einem Fördersatz von 50 Prozent bei 4,32 Millionen Euro. Hinzu käme, bei einem Fördersatz von 40 Prozent, ein Landeszuschuss von 3,45 Millionen Euro. Für die Gemeinde Berg beliefe sich der Eigenanteil auf rund 1,1 Millionen Euro (vor Abzug von Einnahmen).

Endgültig Förderquote liegt wohl unterhalb von 90 Prozent

Wie die Gemeindeverwaltung im Gemeinderat ausführte, handelt es sich bei diesen Förderbeträgen um das optimale Förderprogramm. Es gebe jedoch Unsicherheiten, womit davon auszugehen sei, dass die endgültige Förderquote unterhalb von 90 Prozent liegen werde. Gleichwohl sei man überzeugt, dass die Gemeinde aufgrund der hohen Fördersätze „nie mehr so günstig an die Erschließung der Ortsteile kommen wird“. Außerdem könnte im Zug des Ausbaus in den unterversorgten Ortsteile die Infrastruktur in den nicht als unterversorgt geltenden Gebieten Vorberg, Ettishofen und Weiler verbessert und mit den aktuell anstehenden Baumaßnahmen, beispielsweise der Großtobeler Straße, verknüpft werden.

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der Verwaltung zu, Fördermittel für den Breitbandausbau zu beantragen und entsprechende Maßnahmen in den Haushalten der kommenden Jahre zu treffen: 50 000 Euro in diesem Jahr, eine Million Euro im nächsten Jahr, 7,65 Millionen Euro im Jahr 2022 (Zuschuss 7,785 Millionen Euro) und 200 000 Euro im Jahr 2023. Zum Beschluss gehört auch, den Breitbandversorgungsbereich in Form eines Betriebs gewerblicher Art zu führen.

Empfehlung: Auf Gebühren für förderfähige Hausanschlüsse verzichten

In absehbarer Zeit jedoch, heißt es in der Verwaltungsvorlage, „muss vom Gemeinderat eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob bei den Hausanschlüssen – man geht von Kosten in Höhe von 3000 Euro aus, davon sind 2700 Euro Fördergelder abzuziehen – ein Kostenersatz verlangt werden soll“. Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, der die entsprechenden Aktivitäten der Gemeinde Berg zu großen Teilen übernimmt, empfiehlt, auf Gebühren für förderfähige Hausanschlüsse zu verzichten, um die Fördergelder voll auszuschöpfen und die Bürger nicht zu belasten.