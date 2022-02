Berg vergibt „4 Punkte-Spiel“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegen Mietingen hatte Der Kegelclub aus Berg die Gelegenheit, sich zurück im Meisterschaftsrennen zu zeigen. Doch im Spielverlauf zeigte sich deutlich, dass die personellen Ausfälle beim SKC Spuren hinterlassen haben. Berg konnte gegen eine konstant spielende Mannschaft letztlich nicht mithalten und verlor am Ende recht deutlich. In der Startpaarung verpasste es Peter Dietenberger 498/2 seinen dritten Satz zu sichern und gab den Punkt unglücklich ab. Daniel Erens spielte mit 541/1 abermals stark auf, dies reichte am Ende für die Tagesbestleistung. Stephan Hartwig 509/0 fand nicht ganz in sein Spiel und musste sich Satz um Satz geschlagen geben. Auch Georg Buß konnte mit 508/0 nicht an seine Leistungen anknüpfen und gab wichtige Holz und Punkte ab. Für die Schlusspaarung galt es nun verloren Boden wieder wettzumachen und zumindest wichtige Mannschaftspunkte zu sichern. Doch Mietingen behielt die Nerven und ließ nicht nach. Thomas Ibele unterlag mit 517/0 und auch Walter Hecht konnte im zweiten Spiel mit 502/0 ebenfalls nicht zufrieden sein. Auch die Erste verharrt wohl nun im Tabellenmittelfeld und kann daher in den verbleibenden Spielen locker und unverkrampft aufspielen.