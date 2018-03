Berg soll erblühen

Einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt will die Gemeinde Berg leisten. „Blühendes Berg“ heißt das Vorhaben, das zu fördern der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Auf landwirtschaftlichen, öffentlichen und auch privaten Flächen sollen Blühstreifen geschaffen werden – die Gemeinde stellt das Saatgut kostenlos zur Verfügung.

Artenreichtum, so heißt es in der Broschüre „Blühstreifen als Brücke zwischen Landwirtschaft und Artenvielfalt“, locke Insekten an, die wiederum als Nahrung für Vögel dienen. Werde der Blühstreifen nicht massiv mechanisch behandelt, stellten absterbende Pflanzenteile ein Quartier für Bodenbrüter dar und böten Insekten die Möglichkeit, sich in der kalten Jahreszeit einzunisten, wie es ferner heißt.

Christoph Zeller (Berger Liste) sprach von einer „wichtigen Sache“ vor allem im Sinne des Insektenschutzes. Der Gemeinderat zitierte einen englischen Professor, der das Insektensterben als noch verheerender als den Klimawandel bezeichnet habe. Zeller sagte: „Wir sollten jetzt anfangen und die Sache weiterentwickeln.“

Auch Zellers Fraktionskollege Klaus Wurm hob die Bedeutung vieler kleiner Grünflächen für die bestäubenden Insekten hervor und fügte hinzu: „Wir müssen vor allem auch die privaten Landbesitzer ermutigen, an dieser Aktion teilzunehmen.“ Bürgermeister Helmut Grieb schlug vor, Grünflächen nicht zu häufig zu mähen, um Planzenbewuchs zu ermöglichen.

Mit Berger Landwirten, die das Saatgut von der Gemeinde geliefert bekommen, sind bereits Gespräche geführt worden. Als kompetenter Fachberater stand im Übrigen Diplombiologe Robert Bauer vom Landschaftserhaltungsverband Ravensburg zur Verfügung.