„Berg ist nicht gegen Liebherr“

Eigentlich versprach die Tagesordnung eine unaufgeregte Sitzung des Ortschaftsrates Berg. Der einzige Punkt neben der Bürgerfragestunde war die Planung des Volkstrauertages. Diese geriet aber rasch in den Hintergrund, da Ortsvorsteher Philipp Lämmle sich vor der Sitzung veranlasst sah, die Tagesordnung kurzfristig um einen Punkt zu erweitern: Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen mit Blick auf die Eingemeindungsvereinbarung. Dies schreibt der Ortschaftsrat in einer Pressemitteilung.

In der Sitzung verlas Lämmle dann unter dem neuen Tagesordnungspunkt den Schriftverkehr mit der Verwaltung und hielt fest, dass die Anfragen postalisch beantwortet wurden, wodurch leider sehr viel Zeit verloren ging. Aus dem letzten Schreiben, das er erst am Samstag im Briefkasten gehabt habe, gehe hervor, dass es bei Verpachtungen wohl Ausnahmen „gesetzlicher Art“ gebe.

Diese Formulierung stieß bei den Ortschaftsräten auf: „Wieso wird hier nicht klar genannt, um welche Gesetze es sich handelt?“ fragte sich Andreas Fischer. Am meisten ärgerten sich die Ortschaftsräte aber darüber, dass man zweimal unmissverständlich nachgefragt habe, ob dieses Vorgehen mit der Eingemeindungsvereinbarung und Hauptsatzung vereinbar sei, was in beiden Schreiben von der Verwaltung konsequent ignoriert worden sei, heißt es in der Mitteilung weiter.

Lämmles Stellvertreter Gerhard Brenner bemängelte die zeitliche Verschleppung und fehlende Transparenz von Seiten der Stadt: „Wenn wir von der Verwaltung bei unseren Anfragen nicht ernst genommen werden und genau dieser Eindruck entsteht hier, dann müssen wir uns wehren!“ Lämmle erinnerte daran, dass es hier auch um Flächen der geplanten Erweiterung des Industriegebiets gehe, bei dem derzeit das Umlegungsverfahren laufe. In den letzten Jahren wurden Grundstücke von der Stadt gekauft und direkt zurückverpachtet.

„Ein Fakt, der in einzelnen Notarverträgen, in die mir Einsicht gewährt wurde, niedergeschrieben steht.“ Lämmle sagt, dies sei im Grunde nicht verwerflich - nur stehe eben die Frage im Raum, ob hierbei der Ortschaftsrat hätte berücksichtigt werden müssen. Zum weiteren Vorgehen folgte ein lebhafter Meinungsaustausch. Auf die Frage, ob man sich nicht an das Landratsamt als nächsthöhere Instanz wenden könnte, entgegnete Lämmle, dass diese nicht zuständig seien. Es gebe aber eine Kommunalaufsicht. Er mahnte, dass ihm kein Fall in Ehingen bekannt sei, bei dem eine Ortsverwaltung diesen Schritt gegangen sei. Sein Vorschlag: Sich nun an den Chef der Verwaltung wenden - an Oberbürgermeister Alexander Baumann. Der Ortschaftsrat stimmte dem nach längerer Beratung zu und verdeutlichte: „Berg ist nicht gegen Liebherr! Unsere Kritik richtet sich allein gegen die Art und Weise, wie Teile der Stadtverwaltung mit uns umgehen!“

Die Ortschaftsräte wollen nun Oberbürgermeister Baumann einladen. Lämmle hatte inzwischen sichtlich Mühe mit der aufgeheizten Stimmung, die durch ein Bürgeranliegen zusätzlich befeuert wurde: „Der Schwerlastverkehr auf der Graf-Konrad-Straße hat zugenommen, in letzter Zeit fahren schon die ersten Liebherr-Krane durch den Ort! Wie ist hier der Stand bei der Schwerlastbeschränkung und Tempo-30-Einrichtung?“

Lämmle erläuterte, dass man bereits im Herbst 2019 eine Verkehrsschau geplant habe, die dann leider nicht zu Stande gekommen sei. Im November des vergangenen Jahres habe er die Bemühungen wieder aufgenommen. Zuletzt habe er am 13. April die Rückmeldung bekommen, dass man „in Kürze“ auf ihn zukommen werde. Dass bisher nichts geschehen sei, erklärt Lämmle mit den Erweiterungsplänen und dass in diesem Zuge eine Überprüfung laufe. „Wir haben bei der Infoveranstaltung das Thema Verkehr angeführt. Dies ist auch ein Punkt auf dem CDU-Fraktionsantrag, der Anfang Juni von Alfons Köhler vorgestellt und eingereicht wurde. Wir haben hier Rückendeckung der stärksten Fraktion. Habt Vertrauen!“ so der Ortsvorsteher, der damit die öffentliche Sitzung schloss.