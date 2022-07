Berg „haltet szamma“ und 200 machen mit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Mir haltet zsamma“ und „machsch mit?“ hat die Gemeinde Berg ihre Bürger gefragt: Mitmachen auf dem Weg in eine „Solidarische Gemeinde“ . Und die Antwort war positiv. Über 200 Besucher waren zur Auftaktveranstaltung in die Festhalle gekommen.

Zwischen musikalischer Begrüßung durch die örtliche Trachtenkapelle und einem Ausklang bei Talk und leckeren Häppchen lagen zwei Stunden, in denen es um die Gemeindeentwicklung ging und was es braucht, um bis ins hohe Alter möglichst selbstständig in der gewohnten Umgebung leben zu können. Dafür biete Berg bereits vieles, es gebe aber auch manches, „was dringend angepackt werden muss“, sagte Manuela Hugger. Aber, so die Bürgermeisterin, Solidarische Gemeinde sei nicht nur für Senioren gedacht, sie funktioniere nur im „gegenseitigen Geben und Nehmen“, also im Zusammenspiel zwischen Jung und Alt.

Initiiert worden ist das Solidaritätsprojekt von der Caritas, mitgetragen wird es vom Landkreis und beschlossen wurde dies 2021 – übrigens bei einer Kreistagssitzung in Berg. In der Zwischenzeit sind dort Interviews und Befragungen gemacht worden als Bestandsaufnahme zwischen Vorhandenem, Wünschenswertem und Notwendigem. Und es wurde im Rathaus bereits eine Koordinierungsstelle mit Anna Zeller und Susanne Haudek als Ansprechpartnerinnen eingerichtet (siehe SZ vom 4. Dezember 2021).

Die gute Stimmung am Auftaktabend lässt jedenfalls hoffen. Alt-Milkaner Helmut Fischer begab sich mit dem Publikum auf einen gereimten Rundgang durch die Gemeinde, ehe Moderatorin Ulrike Felder-Rhein durchs weitere Programm führte. So informativ wie das offizielle Programm, so erfolgreich gestaltete sich dann auch der lockere Treff zum Abschluss am Büfett der Landfrauen. Manche Idee zum Gelingen der Solidargemeinde wurde hier geboren und wanderte als Vorschlag auf den bereitgestellten Flipcharts.

Weiter geht es jetzt mit Bürgergesprächen: Am 5. Juli zum Thema Begegnung, Entlastung Angehöriger; am 13. Juli über Niederschwellige Hilfen/Angebote und Mobilität; am 19. Juli zu Wohnen, Grundversorgung. Zeit: jeweils 18 bis 21 Uhr im Bürgersaal/Rathaus.