Berg hält Friedrichshafen auf Distanz

In einem hochklassigen und kampfbetontem Spitzenspiel haben sich Tabellenführer TSV Berg und der Dritte VfB Friedrichshafen in der Fußball-Landesliga torlos getrennt. Berg hält damit den unmittelbaren Konkurrenten weiter auf Distanz, baute die Tabellenführung um einen weiteren, auf jetzt zwei Zähler aus und lässt in der momentanen Form keinen Zweifel daran aufkommen, das am Mittwoch im Nachholspiel beim Tabellenschlusslicht SG Kißlegg (Anstoß: 18.30 Uhr) drei weitere Punkte dazukommen.

„Wir wollten Berg das Spiel machen lassen, den Gegner aber bewusst hoch anlaufen“, lautete die Taktik von VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo. Ein Plan, mit dem der Tabellenführer in der Anfangsphase so seine Schwierigkeiten hatte. „Die ersten Minuten haben wir schlecht ins Spiel gefunden“, musste Bergs Trainer Oliver Ofentausek zugeben. Vom Anstoß weg machte der VfB viel Druck, hatte zunächst die besseren Möglichkeiten. Die größte davon hatte Daniel Di Leo (11. Minute), der nach einer Flanke völlig freistehend vor TSV-Torhüter Jonas Huchler auftauchte, in ihm aber seinen Meister fand. „Den muss ich eigentlich machen“, sagte Di Leo. „Da hatten wir Glück das Daniel das Tor nicht machte“, erkannte auch Ofentausek. Huchlers Gegenüber im VfB-Gehäuse, Philipp Meier, musste sich in Hälfte eins zweimal strecken. Die Schüsse von Andreas Kalteis (21.) und Arne Kittel (27.) waren aber eine sichere Beute. Mit schnellem Umschaltspiel und gefährlichen Freistößen setzte der VfB bis zur Pause weitere Nadelstiche.

Deutelmoser spielt nur zwei Minuten lang

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV den Druck. „Je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen wir ins Spiel und haben es auch dominiert“, sagte Ofentausek. Nach einem Ballverlust (53.) von Nico Di Leo auf der rechten VfB-Seite bediente Vlad Munteanu David Brielmayer, aber auch er konnte Philipp Meier nicht bezwingen. In der 62. Minute brachte Ofentausek Nikolas Deutelmoser für Kalteis. Gleich bei der ersten Aktion wurde Deutelmoser im VfB-Strafraum gelegt. Beim fälligen Strafstoß von Arne Kittel ahnte Meier die Ecke, was dem Nervenkostüm von Deutelmoser arg zusetzte. Bei der nächsten Aktion geriet er nach einem Foulspiel mit Nico Di Leo aneinander und ließ sich dabei zu einer Tätlichkeit hinreißen. Nach nur zwei Minuten war für Deutelmoser das Spiel wieder beendet. Berg in Unterzahl besser, aber nicht zwingend genug – der VfB fortan zerfahren. „Wir haben es nicht hinbekommen den Vorteil für uns zu nutzen, Berg war zu zehnt die bessere Mannschaft“, musste Daniel Di Leo anerkennen. „Nach dem verschossenen Elfer sind wir nie mehr richtig ins Spiel gekommen“, meinte Ralf Heimgartner, auch wenn Harun Toprak zehn Minuten vor dem Ende mit einem Freistoß noch die Latte traf. Es war die einzige Möglichkeit des VfB in Hälfte zwei.

Daniel Di Leo war nach dem elften Spiel in Folge ohne Niederlage dennoch zufrieden: „Für die Zuschauer war das Spiel heute überragend. Wir konnten allerdings nicht so aufspielen wie in den vergangenen Wochen“. Auch Ofentausek war nicht unzufrieden: „Meine Mannschaft hat heute überragend gespielt. Am Ende haben wir zwar zwei Punkte verloren, aber für die Moral einen gewonnen“.