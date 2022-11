Berg erwartet ein Sechs-Punkte-Spiel

Abstiegskampf in Berg: Der Fußball-Verbandsligist empfängt an diesem Samstag (14.30 Uhr) den Aufsteiger SC Geislingen im heimischen Rafi-Stadion. Die Berger sind sich der Bedeutung der Partie bewusst. Denn eine Niederlage ist für den Tabellen-13. im Grunde verboten, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Der Fußball ist voller Weisheiten. „90 Minuten dauert ein Spiel“. „Elf Freunde müsst ihr sein“. „Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’ auf’m Platz“ – wohl jeder hat diese Zitate schon einmal in seinem Leben gehört. Und doch passen sie in der aktuellen Form perfekt zum TSV Berg. Vor allem Alfred Preißlers etwas entfremdeter Ausspruch „die Wahrheit liegt auf dem Platz“ trifft den Nagel auf den Kopf. Preißler, geboren im Ruhrpott, wo der Fußball noch malocht wird, wusste schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts, dass alles Makulatur ist, was im Vorfeld besprochen und gesagt wurde, wenn das Spiel angepfiffen wird. „Es muss jedem klar sein, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt deshalb der Berger Trainer Oliver Ofentausek. „Das habe ich bereits am Montag beim Training gesagt.“ Eine richtungsweisende Partie wartet auf die Berger gegen Geislingen. Der Tabellen-13. empfängt den Tabellen-12. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. „Ich erwarte ein heißes Spiel, mit nicht sehr vielen spielerischen Elementen“, sagt Ofentausek. Über Laufbereitschaft und Kampf werde die Partie entschieden. „Ein typischer Abstiegskampf eben“, sagt er. Drei Punkte müssen trotzdem her. Oder anders formuliert: Entscheidend is’, was auf’m Platz passiert.

Zur Aufstellung hält sich Ofentausek – wie immer – bedeckt. „Bis Samstag, also kurz vor dem Spiel, werde ich mich mit Patrick (Singrün, Co-Trainer, d. Red.) abstimmen“, sagt der TSV-Trainer. „Manches ist klar, manchmal entscheidet das Bauchgefühl.“ Sicher ist: Dan Constantinescu fällt weiter verletzt aus. Auch Mittelfeldmann Luis Pfaumann muss passen. Ihm könnte eine Leistenoperation drohen. Eine MRT-Untersuchung soll bald Aufschluss darüber geben. Finn Tolkmitt ist angeschlagen und fraglich. Ofentausek ist trotzdem zuversichtlich. „Wir hatten eine zufriedenstellende Trainingswoche“, sagt der Berger Trainer. „Am Dienstag zeigten wir im Training tolle Umschaltmomente. Da war ich mehr als zufrieden.“ Der Fokus stimmt also. Aber es gelte – früher wie heute: „Du kannst noch so gut trainieren, noch so ein gutes Gefühl haben“, sagt Ofentausek. „Am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz.“ Dabei zählt für Berg nur eines: Das Runde muss ins Eckige. Der Fußball ist eben voll mit treffenden Weisheiten.