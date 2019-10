Berg arbeitet an einem Evangeliar

Am nachgeholten Erntedankfest in St. Nikolaus Berg hat Pfarrer Rudolf Bauer die Gemeinde in der vollen Kirche neugierig gemacht auf ein besonderes Projekt: Entstehen soll ein gemeindeeigenes Evangeliar, um ein Zeichen zu setzen, „dass die Frohe Botschaft auch heute noch aktuell und sehr bereichernd ist“.

Auch in der Kirche müsse erst gesät werden, um ernten zu können. Nicht strukturelle Änderungen und Reformen würden Früchte bringen, sondern ein Auseinandersetzen des Einzelnen mit den Inhalten, ein Hören und Lesen der Heiligen Schrift. Bauer bedauerte, dass Bibelabende mangels Interesse eingestellt werden mussten. Wertvolles werde so nicht genutzt. Es gelte daher, den Boden zu bereiten für die Botschaft der Bibel.

75 Texte

Um den Gläubigen deren Bedeutung bewusst zu machen, regt die Kirchengemeinde Berg nach langen Vorüberlegungen an, für das Bibeljahr B, das mit dem ersten Adventsonntag 2020 beginnt, ein eigenes Gemeinde-Evangeliar zu schaffen, das heißt, alle Texte für die 75 Sonn- und Festtage von Hand abzuschreiben und in einem Buch zusammenzufassen. Solche Evangeliare wurden früher in den Klöstern hergestellt, die Bibeltexte wurden abgeschrieben, mit kostbaren Bildern ausgestattet, die Initialen (Anfangsbuchstaben) besonders kunstvoll gestaltet.

Wie Andrea Hutt, die Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, nach dem Gottesdienst beim Gemeindefrühschoppen im Nikolaussaal in Berg erklärte, hatte Xenia Mayer, die Leiterin der katholischen Gemeindebücherei, die Idee zum Bibelprojekt und zusammen mit Kirchengemeinderätin Beate Künze hat sie die Organisation vorbereitet.

„Keine Angst, wir wollen nicht die ganze Bibel abschreiben“, sagte Xenia Mayer. 75 Textstellen sind ausgewählt worden, daraus kann jeder, der mitmachen will, seine Textstelle oder auch mehrere auswählen. Vorlagen geben den Rand, den Zeilenabstand, das Schreibgerät vor, ansonsten ist jeder frei: Er kann den Text einfach handschriftlich abschreiben, wer will, kann ihn künstlerisch verzieren. Mitmachen dürfen nicht nur die Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Nord, also aus St. Maria, Zum Guten Hirten und St. Nikolaus Berg, sondern jeder, der sich angesprochen fühlt. Die Verantwortlichen hoffen, dass das Projekt bis Pfingsten, besser noch bis Ostern abgeschlossen sei und zum Buchbinder wandern kann, damit das Evangeliar ab Advent 2020 eingesetzt werden kann. Was hier entsteht, ist ein neuer Bezug zur Bibel, dem zentralen Buch der Christen. Diese Projekt stifte Gemeinschaft. Vorlagen sind erhältlich im Pfarrbüro bei Beate Brugger (Dienstag 14.30 bis 17 Uhr und Mittwoch 8.30 bis 11 Uhr) sowie bei Xenia Mayer in der kath. Gemeindebücherei (Sonntag nach dem Gottesdienst, Dienstag 16.30 bis 17.30 Uhr und jeden zweiten Montag 12.30 bis 13 Uhr).