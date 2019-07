Benjamin Strasser im Landesvorstand bestätigt

Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Ravensburg, Benjamin Strasser, ist am Wochenende erneut in den Landesvorstand der Freien Demokraten Baden-Württemberg gewählt worden. Der Bundestagsabgeordnete aus Berg erzielte ein Ergebnis von mehr als 80 Prozent bei der Wahl der Beisitzer des Landesvorstands.

Seine Bewerbungsrede verband Strasser mit einem Appell an seine Partei, sich entschieden gegen rechtsextreme Tendenzen zu wenden: „Zu oft haben wir den engagierten Kampf gegen Rechtsextremismus dem linken Rand überlassen, der die Demokratie eigentlich selbst ablehnt.“ Gerade eine Rechtsstaatspartei wie die FDP müsse aus der Mitte heraus für die offene Gesellschaft kämpfen, forderte Strasser.

Mit Blick auf die aktuelle Aufstellung der Partei machte er deutlich, dass die FDP wieder mehr zu ihrer Grundhaltung zurückfinden müsse. „Seit der Bundestagswahl ist uns der ‚German Mut‘ etwas verloren gegangen“, so Benjamin Strasser. „Wir sind die pro-europäische, optimistische Reformpartei in diesem Land. Das müssen wir wieder stärker deutlich machen“, appellierte der Berger an die Delegierten.