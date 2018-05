Bei Ausweichmanöver Reifen aufgeschlitzt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Panoramastraße ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 24-jährige Autofahrerin in Richtung Ravensburg gefahren, als ein unbekannter Fahrzeuglenker in Höhe des Gebäudes Nr. 202 rückwärts aus einer Parkbucht auf die Straße stieß. Um eine Kollision zu verhindern, musste die junge Frau mit ihrem Auto nach rechts über den Randstein ausweichen, wobei ein Reifen aufgeschlitzt wurde. Der Fahrer dieses Pkw, der den Unfall vermutlich nicht bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.

