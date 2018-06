Begeisternder Blues und R&B mit der Jimmy Reiter Band

Die Jimmy Reiter Band hat am vergangenen Samstagabend im Rahmen des Ehinger Jazzclubs in der Brauerei-Wirtschaft in Berg gespielt. Wie bei jedem ihrer Konzerte ist es den vier Männern auf der Bühne auch an diesem Abend gelungen, das Publikum für ihre Musik zu begeistern.

Nicht ein einziger Platz war noch frei und das aus gutem Grund: Die Band ist in ganz Deutschland sehr beliebt unter Bluesfreunden. Sie zog ihre Zuschauer mit einer eigenständigen Mixtur aus Blues und R&B in den Bann. Seit Jahren gehören die Musiker zu den gefragtesten Formationen der Blues-Szene. Auch einige Auszeichnungen ergatterte die Band bereits – darunter der German Blues Award oder der Preis für die beste deutsche Blues-Band 2017.

Begonnen hatte Jimmy Reiters Karriere als Frontmann der Band im Jahr 2011. Davor war er über zehn Jahre als Gitarrist des US-Sängers und Harpspielers Doug Jay tätig und begleitete auch viele namhafte internationale Künstler auf ihren Touren durch ganz Europa. Seine Band und er konnten Bluesfans jedoch auch schnell von sich überzeugen. Doch nicht nur in Deutschland kennt man die Band. In ganz Europa ist sie bekannt und unterwegs. Mit einem kühlen Bergbier, leckerem Essen und netten Gesprächen in der Pause ließen viele Bluesbegeisterte ihren Samstagabend bei herrlichem Wetter ausklingen. (jahu)