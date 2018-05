„Befruchterlösung kann Bienen ersetzen“

Die „international Stone Fruit Conference“ wird in diesem Jahr zum ersten Mal im beschaulichen Oberschwaben, genauer in Blitzenreute, abgehalten. Mehr als 230 Teilnehmer sind in die Bodenseeregion gereist, um Vorträge von anerkannten Steinobst-Experten zu hören. Als Besucher haben sich Branchenspezialisten aus mehr als 20 Nationen angemeldet: aus Norwegen und Belgien, aus Serbien und Spanien, aus Chile und China. Das Fachpublikum erwartet Vorträge zu aktuellen Entwicklungen im Anbau von Süßkirschen, die heuer den Schwerpunkt der Vorträge bilden.

Veranstaltet wird die dritte Internationale Steinobstkonferenz von drei Firmen, der niederländischen Baumschule Fleuren, der Firma Stas Sortiertechnik aus Gladbeck sowie der hiesigen Firma Voen, die Überdachungssysteme für Obstbaumkulturen herstellt. Als Referenten konnten die Veranstalter beispielsweise einen Professor für Lebensmitteltechnologie aus dem spanischen Alicante oder einen Referenten der bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau gewinnen.

Aus den USA eigens angereist ist der Wissenschaftler Matthew D. Whiting, der an der Washington State University ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm für Obstbaumphysiologie leitet. Für SZ-Mitarbeiterin Barbara Sohler hat sich der 45-Jährige zwischen einem Ausflug zum Bodensee und der Referenten-Vorstellrunde im Tagungshaus in Aichach die Mühe gemacht, seine Arbeit zu erklären.

Das brisante Thema „Bienensterben“ stellt vermutlich auch einen Schwerpunkt Ihrer Forschungsarbeit dar. Denn wo keine Bienen mehr fliegen, da klappt es ja auch mit der Bestäubung der Kirschbäume nicht mehr.

Zunächst einmal müssen Sie sich Folgendes vorstellen: Ein Kirschbaum an sich blüht wunderschön, trägt aber keine Früchte, solange er nicht bestäubt wird. Zu diesem Zweck werden im Kirschanbaubetrieb die Sorten Regina mit Kordia (große, herzförmige Knorpelkirsche, Anmerkung der Redaktion) gemischt gepflanzt, als gegenseitige Befruchter. Dabei stellt sich bereits die Frage, wie viele Kordia-Bäume braucht man für wie viele Regina-Bäume. Und weil den eigentlichen Befruchter-Job dann natürlicherweise Bienen und andere Insekten, wie beispielsweise Hummeln, leisten, kommt ein weiterer Unsicherheitsfaktor ins Spiel. Stelle ich Bienenvölker direkt in die Plantagen, und wenn ja, wie viele, an welche Standorte? Was mache ich als Obstproduzent, wenn es kalt und wolkig ist und die Bienen nicht mehr fliegen? Sprich, die Befruchtung und damit der Ertrag hängen stark von aktiven beziehungsweise inaktiven oder toten Bienen ab. Um diese Unsicherheiten auszumerzen, arbeiten wir an einem präzisen Bestäubungssystem: Man pflückt die noch geschlossenen Fruchtstände mit den Pollen, verflüssigt sie in einer Art Lösungsmittel und sprüht die Befruchter-Flüssigkeit dann auf die Bäume.

Eines Ihrer Fachgebiete, über das Sie unter anderem einen Kurzfilm auf Youtube gestellt haben, heißt: Architektur von Obstplantagen. Was stellt man sich darunter vor?

Seit acht Jahren forscht unser Team an Lösungen zur Automatisierung im Steinobst-Anbau beziehungsweise bei der Ernte. Das wird kommen und kommen müssen. Um Maschinen effizient zum Einsatz zu bringen, muss natürlich auch die Anordnung der Bäume entsprechend sein. Hochstämmige oder zu buschige Bäume sind hier nicht gefragt. Wir sind davon überzeugt, dass eine V-förmige Anordnung von Bäumen, die viel vom natürlichen Wachstumsbeschleuniger Sonnenlicht einfangen können, optimal sind. Dazu braucht es sogenannte Baumerziehungssysteme, also Rückschnitt-Techniken plus ein Pflanzgerüst, die Bewässerung muss stimmen und dann liefern solche Plantagen gute Fruchtqualität.

Im Jahr 2005 haben Sie ein Buch veröffentlicht: „Producing Premium Cherries“ heißt das 149 Seiten starke Werk. Was stünde in einem solchen Buch, wenn Sie es heute schreiben würden?

Heute sind die Ziele im Kirschanbau bereits andere: Süßkirschen sollen schnell und in perfekter Qualität wachsen und für den Obstanbaubetrieb wie auch den Verbraucher finanziell tragbar beziehungsweise erschwinglich sein. Außerdem sind Themen wie ein organisches Gleichgewicht oder weniger chemische Kontrolle heute noch viel populärer.