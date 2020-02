Baustelle im Ravensburger Norden: Wie Rettungskräfte durch Stau und Umleitungen kommen

Grund für die Sperrung im Ravensburger Norden und die Umleitungen ist die Sanierung der Brücke (Bundesstraße 32) über die Bahngleise kurz vor der B 30-Ausfahrt Nord. Die Strecke nördlich der Eissporthalle zwischen der Abzweigung nach Weingarten und dem Anschluss an die B 30 kann wegen der Bauarbeiten nicht befahren werden. Deshalb ist die Durchfahrt in Richtung Berg derzeit nicht möglich, die Umleitung führt über Hähnlehofstraße und Ettishofer Straße. Auch auf die B 30 kann vom Ravensburger Norden nicht aufgefahren werden. Die B 30-Anschlussstellen Süd und Weingarten sind aber offen. Wer auf der B 30 unterwegs ist und an der B 30-Anschlussstelle Nord nach Berg ausfahren möchte (egal aus welcher Richtung), kann dies tun. Auch Autos aus Berg können an dieser Anschlussstelle auf die B 30 auffahren. Eine Abfahrt von der B 30 in Richtung Ravensburg/Eissporthalle ist aber nicht möglich. Wegen der Sperrung, die noch bis Mai dauern soll, bilden sich im Berufsverkehr auf den Umleitungsstrecken lange Staus.