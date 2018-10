Bürgermeister wirbt für Anschluss ans Wassernetz

Bergs Bürgermeister Helmut Grieb will mit den Bewohnern des Teilorts Baien das Thema Wasserversorgung besprechen und dabei für den Anschluss der dortigen Haushalte an die öffentliche Wasserversorgung werben. Das hat er in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt. In dem kleinen Teilort beziehen alle Haushalte ihr Trinkwasser derzeit aus privaten Einzelbrunnen. Einer dieser Brunnen ist seit dem Sommer ausgetrocknet (die SZ berichtete).

Die extreme Trockenheit dieses Sommers hat, wie berichtet, vor allem beim Ehepaar Oelhaf für eine, wie die Gemeindeverwaltung schreibt, „äußerst prekäre“ Situation der Wasserversorgung geführt. Er wolle bei dem Gespräch mit den Einwohner von Baien auf die Kosten für einen öffentlichen Anschluss einerseits und zum anderen auf die Möglichkeit hinweisen, den eigenen Brunnen tiefer bohren zu lassen, „damit dieser deutlich tiefer in die Grundwasserschicht einbindet“. Denkbar wäre auch der Ausbau eines privaten Netzes, das über einen gemeinsamen Brunnen in Baien gespeist würde.

Schon in den Jahren 2010/2011 hatte sich der Gemeinderat mit Anträgen einiger Grundstückseigentümer zum Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung befasst. Voraussetzung für einen Anschluss wäre die Teilnahme von mindestens fünf der zehn Haushalte gewesen. Da diese Anzahl nicht erreicht wurde, haben einige Haushalte selbständig in ihre Brunnen investiert.

Rund 72 000 Euro würden die Wasserleitungen kosten

Wie es seitens der Gemeindeverwaltung heißt, sei im Vergleich zur Kostenschätzung aus dem Jahr 2010 mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Ein Anschluss der Häuser in Baien an das Wasserleitungsnetz würde über Möhris erfolgen, das am nächsten liegt und über die Gemeinde Fronreute ans Netz angeschlossen ist. Nach Informationen der Technischen Werke Schussental (TWS) würde die Verlegung von Wasserleitungen von Möhris nach Baien rund 72 000 Euro kosten. Zusätzlich würden rund 2700 Euro pro Grundstück für die Verlegung der Leitungen von der Grundstücksgrenze bis in den Keller anfallen.

Bei Erika und Manfred Oelhaf ist die Situation indes unverändert: Weil es nach wie vor sehr wenig regnet, kann sich das Ehepaar seit August nicht mit Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen versorgen. Ein Bekannter habe inzwischen einen Wassertank zur Verfügung gestellt, berichtet Erika Oelhaf.