Autorin aus Berg will mithilfe Sozialer Medien durchstarten

Instagram, Ticktock, Youtube und sogar Ebay-Kleinanzeigen – Das sind alles Plattformen, die Buchautoren heute nutzen, um zu ihrem Erfolg zu kommen. Zumindest hat damit Elisa Thanner aus Berg gute Erfahrungen gemacht. Die 30-Jährige arbeitet bei einer Strafverfolgungsbehörde in der Region, doch nach Feierabend wird sie zu Ally K-Rød und schreibt Fantasy-Geschichten. Ihr neues Buch „In deinem Schatten“ erscheint am 21. Dezember.

Wer als Autor wahrgenommen werden will, muss auf sich aufmerksam machen. Früher hatten die Schriftsteller keine andere Möglichkeit, als ihr Manuskript an die einschlägigen Verlage zu schicken – und häufig haben sie eine Absage erhalten. Wohl dem also, der schon vor der Vorstellung bei den Verlagen irgendwie in Erscheinung getreten ist, denn die schiere Masse an Autoren ist heute nahezu unüberschaubar.

Schreiben ist besser als ein Blockbuster im TV

Elisa Thanner schreibt nach eigenen Angaben „schon immer“, hat schon während der Schulzeit an Schreibwettbewerben teilgenommen. Anders wurde das in der Ausbildung und mit dem Eintritt in die Berufswelt. Sie sagt: „Da kam mir die Kreativität etwas abhanden. Als der Corona-Lockdown kam, fand ich jedoch zurück zu dieser Kunstform“.

Zunächst schrieb sie eine Fanfiction im Netz. Darunter versteht sich eine von einem Fan geschriebene Geschichte, die sich an bestehenden Charakteren aus Büchern, Filmen, Serien und ähnlichem bedienen. Danach konzentrierte sich Elisa Thanner auf ihre erste Buchidee „Denn sie schweigen nicht“ – eine Geschichte über eine Bestatterin, die im wahrsten Sinne des Wortes mit den Toten redet.

Beim Schreiben verschwinden die Alltagsprobleme und Sorgen, sagt Thanner: „Das ist ein Ausgleich, den ich einfach brauche. Wenn ich schreibe, laufen die Szenen wie ein Film in meinem Kopf ab. Das ist oftmals besser als ein Freitagabend-Krimi oder Blockbuster“.

Irgendwann entschied sie sich dazu, „Taybor“ über seinen Youtube-Kanal zu kontaktieren. Immer wieder liest der Künstler dort Geschichten vor, hat mehr als 14.800 Follower. Er konzentriert sich auf Horror-Kurzgeschichten, für die sich Thanner ebenfalls erwärmen kann. „Ich habe ihn einfach angeschrieben und gefragt, ob ich für ihn Geschichten verfassen kann, und er hat zugesagt“, erzählt sie. Vier Kurzgeschichten sind so bereits entstanden. Sie selbst ist auf Instagram, Facebook und Tikotok zu finden, wo sie einmal die Woche ihren Livestream anbietet, über ihr Leben als Autorin spricht oder mit den Internetnutzern ein Bild zeichnet.

Homepage bei Ebay-Kleinanzeigen bestellt

Präsenz und Interaktion zählen heute mehr denn je. Höchste Zeit also für eine eigene Homepage als Schriftstellerin. Sie sagt: „Ich habe bei Ebay-Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet, und unter anderem hat sich ein junger Unternehmer gemeldet, der mir das als Pro-Boni-Projekt gestaltet hat.“ Mit anderen Worten: Thanner musste nichts zahlen, dafür darf der Unternehmer mit der von ihm gestalteten Homepage samt den Inhalten der Autorin für sich werben.

Für Marketing-Fragen hat sie eine Spezialistin über die Sozialen Medien gefunden. Dort Kontakte zu suchen, das hat für die 30-Jährige vor allem einen pragmatischen Grund. Man finde die Menschen, die ebenfalls gerade dabei sind, sich einen Namen zu machen. „Das heißt: Der Kundenstamm ist noch nicht so groß, die Preise bezahlbar. Die Betreuung ist viel engmaschiger und kundenorientierter“, erklärt Elisa Thanner.

Unter dem Pseudonym Ally K-Rød hat sie zwischenzeitlich das Buch „Albtraumfänger – die Finsterbergchroniken“ sowie eine Anthologie von düsteren Kurzgeschichten rund um das Dorf Finsterberg und den Kommissar Simon Wolf geschrieben. Beides erschien im Tribus-Verlag, von dem die Autorin Tantiemen erhält.

Expertensuche per Mail und Instagram

Den Decknamen habe sie sich gegeben, um ihre Identität im Internet zu schützen. Zudem könne sie auf diese Weise auch unter ihrem echten Namen ein Werk herausbringen, ohne dass es mit einem von Ally K-Rød verglichen werde. Kein Werk müsste damit im Schatten anderer stehen. Thanner:

Außerdem wollte ich einen Namen haben, der verdammt cool auf einem Buchcover aussieht.

Und sie wollte, dass der Inhalt ihrer Bücher – auch wenn sie oft fantastische Ansätze haben – so authentisch wie möglich sind. Daher sucht sie sich Experten, meistens per Mail, manchmal aber auch über Instagram & Co. So fand sie etwa eine Anthropologin, einen Kriminalbeamten, eine Rechtsmedizinerin und eine Redakteurin, die ihr allesamt mit der Erfahrung in ihrem Fach zur Seite standen.

Der Mann bleibt online im Hintergrund

Auf ein Genre will sich Elisa Thanner nicht festlegen, noch nicht einmal auf die Form des Inhalts. Derzeit arbeitet sie zusammen mit dem Künstler „MarvDoodles“ nämlich zusätzlich an einem Light Novel. Hinter diesem Begriff verstecken sich japanische Romane, die illustriert sind.

Ihren Mann hält Elisa Thanner im Hintergrund. Manchmal leide er darunter, dass sie ihn, ihre Arbeitsstelle und das Hobby unter einen Hut bringen muss. Da müssten beide Kompromisse eingehen,findet sie. Dass sie regelmäßig an ihren Projekten arbeiten kann, ist ihr wichtig, denn ihr Ziel ist es – wie das der meisten Autoren – eines Tages vom Schreiben leben zu können. Dafür setzt sie Social-Media-Kanäle gezielt ein.