Außenfassade des Gasthof Hasen in Berg gerät in Brand

An der Fassade eines im Rohbau befindlichen Anbau des Gasthofes Hasen in der Bergstraße in Berg ist es am Samstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Das teilt das Polizeipräsidium in Ravensburg mit.

Das Feuer griff auf eine Holzwand über, konnte aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Person kam mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Fünfstelliger Schaden ist entstanden

Am Gebäude entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Ob tags zuvor an dem Gebäude durchgeführte Schweißarbeiten brandursächlich waren, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen, heißt es in der Mitteilung weiter.