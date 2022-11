Auf Fußball-Verbandsligist TSV Berg wartet ein schwerer Brocken

Auf den TSV Berg wartet an diesem Samstag (Anstoß 14.30 Uhr) ein richtig harter Brocken: Der Fußball-Verbandsligist reist zum TSV Essingen auf die Ostalb. Der Tabellenführer weist eine Siegesserie von sechs Spielen auf. Doch Bergs Trainer Oliver Ofentausek geht gelassen in die Partie.

Ein Spiel beim Tabellenführer. Da will man sich natürlich von seiner besten Seite zeigen. Deshalb hatte Bergs Trainer Oliver Ofentausek am gestrigen Freitagvormittag auch einen Friseurtermin. Doch nicht nur optisch will der Tabellen-Elfte der Verbandsliga in Essingen glänzen. Auch auf dem Platz wollen die Berger überzeugen. „Auf uns wartet natürlich ein Brett“, gibt Ofentausek zu. Denn der Tabellenführer von der Ostalb bei Aalen hat eine beeindruckende Siegesserie von aktuell sechs Spielen. Aber Berg hat durch den – wenn auch glücklichen – Erfolg am vergangenen Samstag gegen Tübingen (3:1) einiges an Selbstbewusstsein getankt. Und noch etwas macht Ofentausek Mut: „Wir haben gegen Gegner aus der oberen Tabellenregion immer gut ausgesehen.“ Deshalb traut er seiner Mannschaft gegen Essingen einiges zu. Druck verspürt Ofentausek keinen – selbst wenn seine Mannschaft Mitten im Abstiegskampf steckt und jeden Punkt braucht. „Wir sind gegen Essingen Außenseiter“, sagt der Berger Trainer. Kaum einer würde einen Sieg erwarten. „Deshalb ist es für uns ein Spiel ohne Druck“, sagt Ofentausek.

Personell war bereits vor dem Abschlusstraining klar: Kapitän Dan Constantinescu fällt weiter aus. Grünes Licht gab Maschkour Gbadamassi. Er wird im Kader stehen. Fraglich ist Andreas Frick. „Er hat am Donnerstagabend teilweise mittrainiert“, sagt Ofentausek. Ob er einsatzbereit ist, wird sich aber erst kurz vor der Partie zeigen. Somit kann Ofentausek personell fast aus dem Vollen schöpfen. „Ich habe die Qual der Wahl“, sagt er. „Eigentlich könnte jeder spielen. Ein gutes Gefühl ist da und das ist das Wichtigste für mich.“ Deshalb lässt Ofentausek auch offen, ob es wieder Überraschungen in der Startelf geben wird, wie gegen Tübingen, als Luis Müller erstmals von Beginn an in der Abwehr spielen durfte. „Er hat zwar in dieser Woche im Training einen Rüffel bekommen, weil er dachte, es ginge nun alles von allein“, verrät Ofentausek. Allerdings sei Müllers Reaktion daraufhin gut gewesen. Es könnte also durchaus sein, dass der 21-Jährige, der gegen Tübingen sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugte, gegen Essingen wieder in der Startelf steht. Ansonsten hält sich Ofentausek bedeckt. Nur so viel ist sicher: Die Haare sind bei ihm wieder akkurat geschnitten. Zumindest optisch sind die Berger also für die schwere Auswärtspartie schon einmal gerüstet. Nun gilt es, sich auch auf dem Platz von der besten Seite zu zeigen.