Auch der zweiter Krimi des Autors Helmut Jäger aus Berg spielt in Oberschwaben

Am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr, gibt der Autor im Rathaus in Berg Einblicke in seine Arbeit am Buch. Sparky-Verlagsinhaber Hubert Romer und Lektorin Tanja Bochmann sind ebenfalls vor Ort. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an b.sohler@berg-schussental.de.