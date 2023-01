Arbeitssieg für Herren 1

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen echten Arbeitssieg erzielten die Herren 1 aus Berg. Auf nicht einfach zu spielenden Bahnen kam an diesem Tag kein Starter so richtig zurecht und am Ende lag auch ein wenig das Glück auf Seiten der Berger. Bereits in der Startpaarung zeichnete sich ab, dass dieses Kegelspiel einen merkwürdigen Verlauf nehmen würde. Stephan Hartwig unterlag mit 498/0 deutlich. Marcus-Michael Hartwig 528/1 hielt Berg im Spiel. In der zweiten Paarung wurden sich die Punkte abermals geteilt. Daniel Erens 516/0 unterlag seinem Gegner. Walter Hecht konnte mit 539/1 einen guten Vorsprung erzielen und Berg wieder in Führung bringen. In der Schlusspaarung gelang Hans Peter Sailer 516/1 und auch Pascal Hartwig 518/1 der Punkt, Auch wenn Berg mit der Gesamtleistung nicht zufrieden sein kann, freut man sich umso mehr über einen weiteren, wenn auch umkämpften Sieg.