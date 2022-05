Anna-Lena Ibele vom SKC belegt Platz 4 von Württemberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für Anna-Lena Ibele ging am 1. Mai ihre erfolgreiche Saison in die Verlängerung. Nachdem sie sich innerhalb der Hauptrunde der u10 bis auf Platz 2 der Gesamtwertung spielen konnte und bei den Bezirksmeisterschaften den Sprung auf Platz 1 schaffte, durfte sie sich in Sindelfingen mit den Besten ihres Jahrgangs aus ganz Württemberg messen. Alleine die Teilnahme sorgte bereits für viel Freude bei Anna-Lena. Mit viel Spaß aber auch Ehrgeiz zeigte sie sich auf den für sie ganz neuen Bahnanlage. Gespielt wurde auch hier in dem Liga-Modus, also über vier Bahnen jeweils 15 Wurf in die Vollen. Mit insgesamt 251 Holz konnte Anna-Lena ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Am Ende belegte sie einen starken vierten Platz. Auch wenn am Ende nur 4 Holz auf den dritten Platz und somit eine Medaille fehlten, kann Anna-Lena auf ihre Leistungen stolz sein.

Ab kommender Saison wird Anna-Lena bei der u14 an den Start gehen und hier dann über die vollen 120 Wurf spielen.