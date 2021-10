Anna-Lena Ibele belegt Platz 2 der u10

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten C-Jugendspieltag in Friedrichshafen zeigte sich Anna-Lena Ibele mit sehr guten Leistungen. Gespielt wird in dieser Altersklasse im verkürzten Modus. 4 x 15 Wurf in die Volle. Für Anna-Lena sollte es am ersten Spieltag direkt bis auf Platz zwei der Gesamtwertung gehen. Sie spielte sehr gute 230 Holz und zeigt somit was in ihr steckt.