Anmeldefrist für Berger Turnier läuft

Bei der 46. Auflage seines Tischtennis-Neujahrsturniers wartet Veranstalter SC Berg mit einer Premiere auf: Bei dem Turnier für Zweiermannschaften am 5./6. Januar in der Ehinger Längenfeldhalle werden die Aktiven-Konkurrenzen nicht getrennt nach Herren und Damen, sondern erstmals gemischt ausgespielt. In allen vier Wettbewerben (Aktive A, B, C und D) dürfen reine Damen- oder Herren-Teams oder Mixed-Teams starten. Die Klasseneinteilung erfolgt anhand des Q-TTR-Werts des stärkeren Spielers oder der stärkeren Spielerin. Die Turniere der Aktiven sind am Sonntag, 5. Januar, beginnend um 9 Uhr mit den Aktiven B und D, gefolgt von den Aktiven A (ab 12 Uhr) und den Aktiven C (14.30 Uhr). Der zweite Turniertag, Montag, 6. Januar, steht im Zeichen der Jugend. Von 9 Uhr an werden die Konkurrenzen der Mädchen II, Mädchen III, Jungen III und Jungen IV ausgetragen, ab 12 Uhr spielen die Jungen I, die Jungen II und Mädchen I. Der Austragungsmodus beim Neujahrsturnier ist wie folgt: In der Vorrunde wird in Vierergruppen gespielt, von denen die jeweils beiden Gruppenbesten weiterkommen. Die Endrunde wird im K.-o.-System ausgetragen. Für die Besten der Aktiven-Turniere gibt es Geldpreise (100 Euro für Platz ein, 80 Euro für zwei und 50 Euro für drei), bei der Jugend erhalten die Sieger Trikots und die Zweiten und Dritten Warengutscheine. Anmeldungen sind möglich bei Helmuth Junger, Wiesenweg 2, 89584 Ehingen, E-Mail turnier20@sc-berg.de. Angegeben werden sollen der Q-TTR-Wert vom Stichtag 11. Dezember sowie Vor- und Nachname und Verein der beiden Spieler eines Teams.