Akzente liegen auf Wohnungsbau und Kinderbetreuung

Schaffung neuen Wohnraums, Entwicklung von Gewerbeflächen und Investitionen in die Infrastruktur vor allem im Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich: Diesen kommunalpolitischen Aufgaben hat Bergs Bürgermeister Helmut Grieb in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres oberste Priorität zugewiesen.

Grundsatzbeschlüsse für langfristige Verfahren sollen alsbald erfolgen. Für künftige Wohnbaugebiete gelte es, so sagte der Schultes mit Blick auf den neuen Paragraphen 13b des neuen Baugesetzbuches, in diesem Jahr Grundstücke zu sichern, da der Bedarf an Baugrundstücken nach wie vor hoch sei. In der ersten Reihe des Neubaugebiets habe die Entwicklung von Gewerbeflächen Priorität.

In der zweiten Reihe des Neubaugebiets, so geht aus der Ausschau des Bürgermeisters für das Jahr 2018 hervor, könnte ein „Spezielles Berger Sozialprojekt“ entstehen. Grieb listete in diesem Zusammenhang die Stichworte Tagespflegeeinrichtungen, Wohnen im Alter und seniorenübergreifendes Wohnen auf. Dies ließe sich in Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Krankenpflegeverein und weiteren Trägern verwirklichen.

Zum Thema „Investitionen für unsere Kinder“ nannte der Bürgermeister die Erweiterung des Kinderhauses Schule und den neuen Kinderspielplatz im Neubaugebiet. Jeder der zehn Kinderspielplätze habe ein eigenes Profil, sagte Grieb, und mit dem bevorstehenden Kauf des katholischen Kindergartens St. Konrad befänden sich alle Liegenschaften in einer Hand, wodurch ein einheitliches und gebündeltes Gebäudemanagement möglich werde. Die Kindergartenplanung erfolge jedoch kooperativ mit der Kirchengemeinde, fügte Grieb hinzu. Gewährleistet sein sollen auch die eigenen Profile der Kinderhäuser Ettishofen, Vorberg, Weiler und Schule; Öffnungszeiten, Betreuung und Mittagstisch sollen den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

In Sachen Bürgerservice kündigte der Bürgermeister den Ausbau des Onlinesektors an. So soll im Zuge der Digitalisierung das Glasfasernetz erweitert werden. Ferner wies Grieb auf das „Berger Förderprogramm für Klimaschutz durch nachhaltiges Bauen und Sanieren“ und auf das langjährige angelegte Projekt Berg-Kuppe hin. In puncto Straßen sagte der Schultes unter anderem: „Die Verantwortlichen für die Landstraße müssen leider erneut angemahnt werden, da die Hauptverkehrsstraße seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand ist.“