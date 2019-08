Aktion für Stammzellenspender bei der Firma Rafi in Berg

In Zusammenarbeit mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) hat bei der Firma Rafi in Berg eine Registrierungsaktion für Stammzellenspender stattgefunden. Die Aktion wurde mit Unterstützung der BGM – Gesundheitsförderung bei Rafi – angeboten. 150 Mitarbeiter und damit mehr als 15 Prozent der Belegschaft haben sich laut Mitteilung des Unternehmens am Aktionstag beteiligt. Miriam Hernandez als Vertreterin der Aktion aus Tübingen hat die Kuverts, vom Spendenwillen überwältigt, in Berg abgeholt.