Air-Berg startet durch beim Sängerball

Der Männergesangverein Berg hat aus seinen Rücklagen die Fluggesellschaft Air-Berg gegründet und will nun bei den „Global Playern“ mitmischen, haben sich die Sangesmannen vorgenommen und beim Sängerball im Hotel Rose publikgemacht. Equipment und Personal wurde von der maroden Air-Berlin günstig übernommen.

Stefan Geyer und Norbert Betz haben diese einmalige Chance genutzt und einen steilen Aufstieg vom ländlichen Acker ins Cockpit geschafft. Auf ihrem Weg dorthin durften die Besucher im ausverkauften Rose-Saal sie begleiten. Zur einer Airline gehören charmante Stewardessen wie Petra Kloos-Hess, Sylvia Wassermann, Bettina Schlecker, Waltraud Betz und Martina Schlecker.

Das Singen haben die „Global Player“ nicht verlernt und jubelten „so ein Tag, so wunderschön wie heute“ unter der Regie von Martin Spranz. Der Weg auf der Aufstiegsleiter von Geyer und Betz ging steil voran, Air-Berg schulte die Bäuerle zum Maurer um. „Ein stehender Balken und ein liegendes Mädchen halten viel aus“ kommentierten sie ihr Mauerwerk.

Viel zu Lachen hatten die Gäste beim Stau im Supermarkt, wo sich Bettina Schlecker, Martin Schlecker, Sylvia Wassermann, Rolf Lohmüller, Gerhard Brenner, Harald Hess und Markus Müller gegenseitig versuchten auszutricksen. Viel Unrat fiel bei dem neuen Flugplatz der Air-Berg an, ein Recyclinghof musste her, hier rappten die Mitarbeiter Christoph Behmüller, Julian Geyer und Wolfgang Sandor, was man so aus dem entsorgten Material alles machen kann, einen fahrbaren Untersatz einem Lamborghini ähnlich; nur nicht ganz so schnell beispielsweise. Nur ein als Geschirrspüler ausgedienter Ehemann war ein größeres Problem.

Die Moderatoren Geyer und Betz waren zwischenzeitlich zu staatlich geprüften Schneeschippern avanciert, die Karriere ging steil voran. Fünf Sängerfrauen in tiefem Schwarz sangen gar nicht so traurig „wir sind wieder zu haben, wieder sind wir allein, doch wer unsere Männer kannte, weiß, das ist kein Grund zum Traurigsein“. Auf elegante Weise hatten sie sich der ehelichen Fesseln entledigt, nur die Suche nach Nachfolgern verzögert sich, sie müssen noch einige Jährchen einsitzen.

Fluglotsen war der nächste Schritt nach oben bei den beiden Moderatoren, „vom Mistlader zum Parkplatzeinweiser“ staunten sie selbst. „Girls, Girls, Girls“ sangen die als Engel im Himmel gelandete kleine Besetzung des Gesangvereins, ehe ein Ehepaar (Franz Rapp und Petra Kloos-Schlecker) sich bei Thomas Sievers zur Eheberatung anmeldete. Die beiden Moderatoren haben es geschafft, sie sind nun zum Piloten umgeschult und haben dank Fliegermütze und Sonnenbrille einen gewaltigen Schlag bei Frauen.

Zauberer Paul Manz setzte mit magischen Momenten einen Schlusspunkt unter ein gelungenes Sängerball-Programm.