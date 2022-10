79-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Ravensburger Straße. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 74-jährige Pkw-Lenkerin auf den vorrausfahrenden, bremsenden Mercedes einer 39-Jährigen auf. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, verletzte sich die Fahrerin des Mercedes leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das berichtet die Polizei.