50 Jahre Tierschutz: Das Tierheim in Berg rettete bislang 28 000 Tiere

Gefeiert wird das 50-jährige Jubiläum mit zwei Tagen der offenen Tür, am Samstag/Sonntag, 1./2. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Es gibt einen Flohmarkt und vieles mehr. Am Samstag, 1. Oktober, findet um 15 Uhr zudem der Mischlingswettbewerb statt, bei dem eine prominente Jury den „tollsten Mischling Oberschwabens“ kürt (Anmeldung ab 13 Uhr am Infostand). Um 15.30 Uhr zeigt die Hundeschule Knochenjob einen Hundesport-Mix mit Elementen aus den Trendsportarten Rally Obedience und Hoopers Agility. Parkplätze stehen für die Besucher ausreichend zur Verfügung. An beiden Festtagen fahren zudem ab 10 Uhr stündlich Pendel-Kleinbusse von Weingarten und Ravensburg mit mehreren Zusteige-Möglichkeiten nach Berg und zurück. Weitere Informationen unter: www.tierheim-berg.de.