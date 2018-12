45. Auflage des Berger Neujahrsturniers

Der SC Berg richtet am 5./6. Januar zum bereits 45. Mal sein Tischtennis-Neujahrsturnier für Zweier-Mannschaften aus. Austragungsort ist die Längenfeldhalle in Ehingen. Angeboten werden Wettbewerbe für fast alle Spielniveaus sowie ein Modus, der den teilnehmenden Teams viele Spiel bei möglichst wenigen Pausen garantiert. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise. Am Samstag, 5. Januar, werden ab 9 Uhr die Herren B und Herren D ihre Turniersieger ausspielen, gefolgt ab 12 Uhr von den Damen S/A, Damen B und Herren S/A sowie ab 14.30 Uhr von den Herren C. Am Sonntag, 6. Januar, ist die Jugend an der Reihe mit den Wettbewerben der Mädchen II, Mädchen III, Jungen III und Jungen IV (alle ab 9 Uhr) sowie Jungen I, Jungen II und Mädchen I (alle ab 12 Uhr). Die Klasseneinteilung erfolgt nach Q-TTR vom 11. Dezember, die Einzelergebnisse fließen aber nicht in die TTR-Wertung ein. Um einen flüssigen Turnierverlauf zu garantieren, sei die Teilnehmerzahl in allen Konkurrenzen begrenzt, teilt der SC Berg mit. „Nur eine rechtzeitige Anmeldung garantiert die Teilnahme.“ Anmeldungen sind unter anderem per E-Mail – turnier19@sc-berg.de – möglich. Nähere Informationen sowie die detaillierte Ausschreibung des Turniers gibt es auf der Internetseite des SC Berg auf www.sc-berg.de oder auf der Facebookseite des Vereins. Anmeldeschluss ist am 3. Januar. SZ-Archivfoto: mas