4,3 Millionen Euro für die Infrastruktur

Rund 4,3 Millionen Euro wird die 4400-Seelen-Gemeinde Berg in diesem Jahr in ihre Infrastruktur investieren. Dies hat Kämmerin Monika Schäfer im Gemeinderat bekannt gegeben. Verabschiedet werden soll das Zahlenwerk, das heuer erstmals in doppischer Form aufgestellt worden ist, im April. Im Haushaltsjahr 2019 kommt die Gemeinde im Übrigen ohne Kredite aus.

Mit dem Wechsel vom kameralistischen auf das doppische Rechnungswesen heißt es Abschied nehmen vom gewohnten Blick auf den kommunalen Haushalt. Bürgermeister Helmut Grieb wies darauf hin, dass das neue Rechnungskonzept weg vom Geldverbrauch und hin zum Ressourcenverbrauch gehe.

Manche Dinge, die man bisher unter der die Investitionen betreffenden Rubrik Vermögenshaushalt (jetzt Finanzhaushalt) gefunden hat, sind im Ergebnishaushalt (bisher war es der Verwaltungshaushalt) untergebracht. Für den laufenden Verwaltungsbetrieb (unter anderem Personalkosten) der Gemeinde stehen in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Bis 2022 Investitionen von 17,16 Millionen Euro vorgesehen

Die wichtigsten Einnahmeposten werden der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3,04 Millionen Euro), die Realsteuern (Gewerbesteuer: 1,8 Millionen Euro, Grundsteuern A und B: 458 000 Euro) und die Schlüsselzuweisungen des Landes (1,4 Millionen Euro) sein. Allerdings muss die Gemeinde auch Mittel an staatliche Körperschaften abgeben: rund 1,6 Millionen Euro an den Kreis sowie rund 1,7 Millionen Euro an das Land (1,3 Millionen Euro Finanzausgleichs- und 0,37 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage). In der mittelfristigen Finanzplanung sind bis zum Jahr 2022 Investitionen in Höhe von rund 17,16 Millionen Euro vorgesehen, davon 4,3 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2019. Bedeutend für 2019 und für die weiteren Jahre werden die Erlöse aus Grundstücksverkäufen sein.

Weil, wie Bürgermeister Helmut Grieb sagte, derzeit kein dringlicher Handlungsbedarf im Hochbau besteht, liegt der Investitionsschwerpunkt auf dem Tiefbau. So sind beispielsweise 1,275 Millionen Euro für Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen und 1,4 Millionen Euro für Ver- und Entsorgungsmaßnahmen (Stichworte: Breitbandinfrastruktur und Abwasserbeseitigung) vorgesehen (weitere Informationen über die Investitionen in diesem Jahr veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ nach der Verabschiedung des Haushalts 2019 im April).

Etwas hat sich für die Gemeinde Berg nicht geändert: Sie steht finanziell auf gesunden Beinen. Mit 113 614 Euro kann sie auf einen beneidenswert geringen Schuldenstand verweisen; dies sind 25,96 Euro pro Einwohner. Gerade mal 22 500 Euro in diesem Jahr beträgt der Schuldendienst.

Nicht einbezogen ist der Schuldenstand beim Eigenbetrieb der Gemeinde, der Wasserversorgung. Dieser liegt bei 1,46 Millionen Euro, für die in diesem Jahr rund 58 000 Euro fällig werden. Nicht schlecht sieht es auch in Sachen Rücklagen (jetzt sind es die liquiden Mittel) aus: Auch wenn 2,5 Millionen Euro entnommen werden, werden sie am Jahresende noch immer bei knapp sechs Millionen Euro liegen.