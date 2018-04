25 000 Euro für Kellenrieder Krippe

Für die Restaurierung der Weihnachtskrippe in der Benediktinerinnenabtei St. Erentraud im Kloster Kellenried in der Gemeinde Berg hat das Land jetzt 25 000 Euro Förderung genehmigt. Dies teilt der Ravensburger Landtagsabgeordnete Manne Lucha (Grüne) mit. Baden-Württemberg fördere den Erhalt und die Sanierung von Denkmälern in diesem Jahr mit insgesamt 16 Millionen Euro. In einer ersten Tranche sind 1,7 Millionen ausgeschüttet worden, darunter auch die Gelder für die Krippe im Kloster Kellenried. Im Kreis Ravensburg profitieren laut Lucha vom Denkmalförderprogramm des Landes aktuell mit insgesamt mehr als 80 000 Euro auch die Kirche St. Bartholomäus in Leutkirch-Ottmannshofen, das Paramentenhaus am Marktplatz in Wangen und die St.-Verena-Kirche in Bad Wurzach.