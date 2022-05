Wie in vielen Gemeinden im Umkreis feierten am Sonntag 23 Kinder ihre Kommunion in der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Berg. In einem feierlichen Gottesdienst empfingen die Erstkommunionskinder von Pfarrer Peter Häring den Leib Christi in Form einer Hostie. Foto: Elke Obser