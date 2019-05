21-Jähriger nötigt Frau bis zur Polizei

Die Polizei ermittelt gegen einen 21-jährigen Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 291 zwischen Berg und Altshausen eine 48-jährige Pkw-Fahrerin mehrfach genötigt haben soll.

Laut Polizeimeldung fuhr der Mann bereits im Bereich des Tierheims Berg bis nach Berg-Aichach mit seinem silbernen Mercedes mehrmals dicht auf den Golf der 48-Jährigen auf. Dies wiederholte er dann mehrmals über Fronreute-Baienbach bis Fronreute-Ruprechtsbruck. An der Abfahrt nach Schreckensee blinkte er zunächst rechts, bog aber nicht ab, sondern folgte der Geschädigten nach Fronhofen. Dabei fuhr der Mann wieder mehrmals dicht auf und wollte die Frau durch Hupen, Lichtsignale und Handzeichen dazu bringen anzuhalten. Da die Golf-Fahrerin Angst hatte, reagierte sie darauf nicht. Zwischen Ruprechtsbruck und Ebenweiler setzte der Mann in einer weiten Linkskurve zum Überholen an, ohne dass er den weiteren Verlauf der Fahrbahn einsehen konnte.

Als er auf gleicher Höhe mit dem Golf der 48-Jährigen war, kam ein Fahrzeug entgegen, woraufhin die Frau beschleunigte und dem 21-Jährigen ermöglichte, hinter ihr auf die rechte Spur zurück zu fahren, so dass ein Unfall vermieden werden konnte. Die 48-Jährige fuhr schließlich auf den Hof vor dem Polizeiposten Altshausen. Der Mercedes-Lenker, der weiterhin dem Fahrzeug gefolgt war, stieg aus und schrie die Frau an. Als er erkannte, dass er sich direkt vor dem Polizeiposten befand, flüchtete er mit seinem Wagen, konnte jedoch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich unter der Telefonnummer 07584/92170 zu melden.