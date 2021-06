Nur leicht verletzt worden ist eine 20-jährige Renault-Fahrerin, die am Dienstag gegen 12.45 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei überfuhr die Frau, die Richtung Zogenweiler unterwegs war, die Fahrbahnbegrenzung und rutschte in einen Graben neben der Straße, wo ihr Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Am Renault entstand Totalschaden.