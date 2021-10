1. Spieltag Kegeljugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr setzte der SKC Berg die Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Friedrichshafen fort. Nach langer Corona-Pause ging es nun endlich auch für die U18 wieder los. Sarah Hartwig kam gut in ihr Spiel, hatte dann aber Verletzungspech und konnte nicht mit voller Leistung bis zum Schluss spielen. Mit 486/0 verpasste sie aber nur knapp den Punkt Nele Seidler überzeugte mit Tagesbestleistung. Mit 575/1 legte sie ein sehr gutes Ergebnis vor. In der zweiten Paarung unterlag Ivana Lotina mit guten 536/0 nur um wenige Holz ihrer Gegnerin. Katharina Dick hatte hingegen etwas mehr Glück und konnte ihren Punkt mit 529/1 für sich entscheiden.

Im ersten Spiel der noch jungen Berger Mannschaft hätte das Ergebnis nicht knapper und unglücklicher ausfallen können. Mit 4 zu 2 nach Punkten und 8,5 zu 7,5 nach Sätzen trennten am Ende nur 5 Holz beide Teams. Tatjana Staudacher erzielte in ihrem ersten u18 spiel solide 416 Holz und kann darauf im nächsten Spiel aufbauen. Linn Staudacher konnte mit 463/0 ebenfalls nicht punkten, hatte ihren Gegner aber immer in Schlagweite. Marcus-Michael Hartwig konnte mit 501/1 zwar seinen Punkt sichern, am Ende reichte es aber nicht den Rückstand auszugleichen. Silas Staudacher gelang mit 482/1 ein gutes Spiel. Auch wenn es nicht für den Sieg gereicht hat, freut sich das Team bereits jetzt auf die nächste Partie in 14 Tagen.

Was wir alleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen. Getreu diesem Motto treten der SKC Berg und die SF FN auch in der Bezirksliga OZ unter gemeinsamer Flagge an.

In der Startpaarung zeigte sich Jerome Ruppel mit 477/1 treffsicher. Auch Simon Reiser spielte gemeinsam mit Arthur Dick 403/1 Holz. In der zweiten Paarung hatte Niklas Staudacher seinen ersten Einsatz in der u14 für Berg. Mit guten 433/1 sicherte er Holz und Punkt für die sehr junge Mannschaft. Ivan Ilic 421/0 schloss die Mannschaftsleistung ab.