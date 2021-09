1. Spieltag des SKC Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer kurzen aber intensiven Vorbereitung ging es am Samstag Nachmittag des 18.09. endlich wieder los mit Kegeln. Das erste Pflichtspiel nach so vielen Monaten der Zwangspause. Berg kam im Derby gegen Baienfurt gut in das Spiel. Sowohl Georg Buß als auch Stephan Hartwig konnten den ersten Satz für sich entscheiden. Doch die Gäste aus Baienfurt ließen sich davon nicht beirren und holten schnell auf. Hartwig verpasste sowohl im zweiten als auch im dritten Satz nur um wenige Holz seinen Satz und musste sich am Ende mit 538/0 geschlagen geben. Buß unterlag trotz guten 552/0 Holz ebenfalls. Im Mittelpaar zeigte sich Daniel Erens mit 552/1 treffsicher und hielt Berg mit diesem Punkt im Spiel. Manuel Erens hatte hingegen das Nachsehen und konnte seine Leistungen nicht abrufen. Für ihn sprang Walter Hecht ein. Gemeinsam beendeten sie ihr Spiel mit 499/0. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die letzte Paarung. Hier galt es nun, verlorenen Boden wieder wett zu machen. Bereits nach dem ersten Satz konnten Walter Kellermann und Pascal Hartwig den Rückstand fast ausgleichen und waren bald schon in Führung. Kellermann musste sich zum Dritten Satz verletzt auswechseln lassen. Thomas Ibele spielte für ihn weiter und zeigte sich ebenfalls treffsicher aus der Pause zurück. Das Duo erzielte solide 539/1 Holz. Pascal Hartwig überzeugte treffsicher und gekonnt mit starken 572/1 und besiegelte mit dieser Topleistung den Sieg für den SKC.