Zwergkaninchen aus Garten gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein schwarzes Zwergkaninchen aus seinem verschlossenen Hasenstall in einem Garten im Bereich der Einmündung der Bainter Zeppelinstraße in die Boschstraße gestohlen. Bei dem Tier handelt es sich um einen männlichen Zwergkaninchen-Mischling mit einer Zahlentätowierung in einem Ohr. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Haustiers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.