Zwei Verletzte bei Unfall auf der B30

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der B 30 zwischen Baindt und Baienfurt sind zwei Autofahrer verletzt worden, es entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro an drei beteiligten Fahrzeugen. Das teilt die Polizei mit.

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr hinter einem slowenischen Sattelzug an der Anschlussstelle Baindt in Nordrichtung auf die B 30 ein, wollte vom Beschleunigungsstreifen zügig über den rechten Fahrstreifen sofort auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen herannahenden 62-jährigen Skoda-Fahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen, dabei wurde der Honda nach vorne katapultiert, schleuderte gegen das Heck des Sattelzuganhängers und prallte anschließend noch gegen die Mittelschutzplanke. Der Skoda-Fahrer prallte ebenfalls gegen den Sattelzug-Anhänger.

Die 19-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, der Skoda-Fahrer verzichtete auf eine stationäre Behandlung. An beiden Autos entstand Totalschaden, am Lastzug-Anhänger beträgt die Schadenshöhe rund 5000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die B 30 halbseitig gesperrt.

