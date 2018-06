Zeugen zu Unfallflucht in Baindt gesucht

In der Ziegeleistraße in Baindt ist vermutlich zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ein geparkter Nissan angefahren worden. Möglicherweise, so die Polizei, komme als Unfallort aber auch ein Parkplatz in Bodnegg-Rosenharz in Frage. Auf jeden Fall hat sich der Schuldige aus dem Staub gemacht und Schaden in bislang unbekannter Höhe hinterlassen. Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich beim Revier in Weingarten, Telefon 0751 803/6666, zu melden.