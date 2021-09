Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver bei Baindt gesucht

Einen frontalen Unfall in Kauf genommen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr, als er auf der Landesstraße zwischen Baindt und Mochenwangen trotz Gegenverkehrs überholte.

Der Fahrer eines silbernen BMW mit Ravensburger Zulassung überholte laut der Polizei auf seinem Weg nach Baindt an einer unübersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden Lkw. Der entgegenkommende Lenker eines älteren grauen Opel Kadett konnte nur knapp einen Unfall verhindern. Er bremste stark und wich in den Grünstreifen aus, so die Polizei. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen der rücksichtlosen Fahrweise.