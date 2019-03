Wohlfühltreff in Baindt will Senioren zusammenbringen und pflegende Angehörige entlasten

In der Küche duftet es nach Essen, auf dem gedeckten Tisch stehen Blumen. Ein Mann schiebt seine Frau im Rollstuhl in den Raum. Die beiden kommen zum wöchentlichen Wohlfühltreff in Baindt. Dieses Angebot möchte einerseits Senioren zusammenbringen, andererseits aber auch pflegende Angehörige entlasten. Weil der Treff seit 15 Jahren besteht, kocht an diesem Tag der Chef persönlich. Und die Gäste berichten, warum sie so gerne herkommen.

„Es gibt Gaisburger Marsch“, verkündet Klaus Stuhlmüller, der mit Kochschürze in der Küche steht und im großen Topf rührt. Stuhlmüller ist Hobbykoch und Geschäftsführer der kirchlichen Sozialstation Ravensburg. „Pflege wird überwiegend von Angehörigen geleistet“, sagt er. Deshalb will die Sozialstation Angebote machen, um Angehörige zu entlasten, ihnen auch mal eine Atempause zu ermöglichen. Zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Baienfurt-Baindt bietet die Sozialstation deshalb den Wohlfühltreff an. Ein Frauen-Team organisiert den Treff ehrenamtlich. „Das funktioniert wirklich gut“, sagt Stuhlmüller.

Mischung aus Kaffeeklatsch, Denksport und Bewegung

Dieses Lob richtet sich auch an Gerda Meinusch. Sie ist von Anfang an als ehrenamtliche Mitarbeiterin dabei und lässt sich zusammen mit Frieda Bruckner für jeden Treff ein Thema einfallen. Als ausgebildete Krankenschwester, die lange im ambulanten Dienst tätig war, weiß sie, was ihre Gäste schätzen: Die Dienstagnachmittage sind eine Mischung aus Kaffeeklatsch, Denksport und Bewegung. „Ich freu mich jede Woche drauf“, sagt eine Besucherin aus Baindt. „Man kann nicht nur daheim sitzen und aus dem Fenster schauen, man muss auch mal unter die Leute“, fügt die bald 90-Jährige hinzu. Und ihre Sitznachbarin nickt zustimmend. „Meine Tochter hat gesagt, ich soll mal herkommen“, berichtet eine 85-jährige Dame auf der anderen Tischseite, die sich angeregt nach rechts und links unterhält und ihren Besuch beim Wohlfühltreff nicht bereut: „Das ist ein tolles Angebot.“

Das findet auch Erna Reck, die neben ihr sitzt. Die 80-Jährige ist erst seit Kurzem als ehrenamtliche Helferin beim Treff dabei. „Aber wenn ich mal nicht mehr so fit bin, komme ich als Teilnehmerin“, sagt sie und lacht. Und dann wendet sie sich wieder der Frau zu ihrer Linken zu, die seit einem Schlaganfall Schwierigkeiten mit dem Sprechen hat. Mit Gestik und Mimik wird sie ins Geschehen einbezogen. Auch die Frau im Rollstuhl hat ihren Platz am großen Tisch eingenommen. Sie ist an Demenz erkrankt und wird jede Woche von ihrem Mann in den Dietrich-Bonhoeffer-Saal gebracht. „Am besten gefällt es ihr, wenn gesungen wird, da ist sie immer begeistert dabei“, berichtet er.

Insgesamt neun solcher Treffs bietet die Sozialstation im Schussental an. „Wir wollen den Leuten Mut machen, vorbeizukommen“, sagt Klaus Stuhlmüller. Und Gerda Meinusch erklärt, welche Programmpunkte die Gäste erwarten: „Zuerst trinken wir Kaffee und unterhalten uns. Dann gibt es ein Thema, das zur Jahreszeit passt, zum Beispiel Kräuter im Frühling.“ Später steht dann Gymnastik an, eventuell ein Spaziergang. Auch Denkspiele gehören zum Repertoire, genauso wie gemeinsames Singen. Der Teilnahmebeitrag pro Nachmittag beträgt 27 Euro. Bei pflegebedürftigen Personen wird dieser Betrag von der Kasse erstattet. Das Angebot finanziert sich außerdem über Förderungen von Land und Pflegekassen.