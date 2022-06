Wenn Kinder reden und Erwachsene zuhören

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist Mittwoch: In der Turnhalle der Klosterwiesenschule in Baindt herrscht reges Treiben. „Wir haben heute den ersten Baindter Kindergipfel“, erzählt eine Viertklässlerin. „Da dürfen wir sagen, was wir uns wünschen und was uns in Baindt gefällt oder nicht gefällt.“ „Und nachher kommt sogar noch die Bürgermeisterin zu uns“, ergänzt ein Junge.

In der Halle sind Stationen aufgebaut. Auf einer großen Gemeindekarte von Baindt haben Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen mit grünen, gelben und roten Stecknadeln vermerkt, wo sie sich gerne aufhalten, wo sich etwas ändern sollte und wo ihnen ein Aufenthalt unangenehm ist. Als Favoriten zum Wohlfühlen stehen Vereine, Bike Park, das Baindter Bädle oder auch der Sportplatz, ein Reiterhof und die Natur auf den grünen Kärtchen. Auf den gelben Kärtchen mit Veränderungswünschen sind mehr Spielgeräte für den Pausenhof, ein Ort zum Abhängen, eine Seilbahn für den Waldspielplatz, ein Döner-Geschäft am Dorfplatz, ein geschichtlicher Spaziergang durch die Gemeinde, aber auch fehlende Straßenlaternen in der Wiggenhauser Straße oder ein fehlender Gehweg in Schachen vermerkt.

„Hier sollte sich was ändern“, so die jungen Gemeindeentdecker. Nicht so gerne halten sie sich, so steht auf roten Kärtchen zu lesen, im Baindter Wald auf. Auch „Angst vor großen Jungs“ und „Angst vor großen Mädchen“ thematisieren die Schülerinnen und Schüler. Und sie beklagen sich über Müll auf den Spielplätzen und kritisieren: „Jugendliche haben zu wenig Platz.“ Auf eine gesonderte Wunschliste in Sachen Freizeit haben die jungen Baindter einen Sprungturm für das Baindter Bädle, einen Spielplatz für Größere sowie ein eigenes Schülerzimmer für die vierten Klassen gesetzt. „Ich wünsche mir, dass es öfter eine Dorfputzete gibt“, so ein weiterer Wunsch.

Auch ein Videodreh „Your Voice for Baindt“ und eine Kreativwerkstatt „Mein Baindt“ gehörten zum Programm des ersten Baindter Kindergipfels. Bereits im Vorfeld des Gipfeltags haben sich die Viertklässlerinnen und Viertklässler mit den Themen Demokratie und Beteiligung beschäftigt, berichtet Schulsozialarbeiterin Stefanie Nandi. So beteiligten sich die Mädchen und Jungen im November an einer Plakataktion zum Tag der Kinderrechte und schrieben Briefe an Politiker. Zudem gab es einen Workshop der Kinderstiftung Ravensburg für die vierten Klassen der Klosterwiesenschule.