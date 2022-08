Wegen Unfall: Kreisstraße bei Baindt kurzzeitig einspurig gesperrt

Am Freitagmittag ist es in Baindt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Unfall ereignete sich auf der K7951 im Bereich der Abbiegung in die Friesenhäuslerstraße.

Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt – wie schwer, konnte die Poizei am Freitagnachmittag nicht sagen. Die Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme etwa 20 Minuten einseitig gesperrt. Gegen 15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei keine genauen Angaben machen: Der Autofahrer ist wohl der Unfallverursacher. Er war unterwegs von der Friesenhäuslerstraße. Das Motorrad wurde bei dem Unfall beschädigt, war danach aber noch roll fähig.