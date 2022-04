Wechsel in der erweiterten Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder eine Versammlung in Präsenz: Nach zwei Hauptversammlungen, die zwar erfolgreich online durchgeführt wurden, konnte die Vorsitzende Celia Mischkowski in diesem Jahr endlich wieder alle in Präsenz in der Aula der Klosterwiesenschule Baindt begrüßen. Hier fallen dann gleich so kleine Annehmlichkeiten wie bereitgestellte Getränke auf, für die am heimischen Computer selbst gesorgt werden musste.

Die beiden Kassenprüferinnen legten in diesem Jahr nach jahrelanger verdienstvoller Arbeit ihr Amt nieder, da sie auch schon länger keine Kinder mehr haben, die die Grundschule besuchen. Celia Mischkowski bedankte sich herzlich mit einem kleinen blumigen Dankeschön und einem Gutschein für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch wenn es schade ist, so erfahrene Personen zu verlieren, ist es auch gut, für den Förderverein neue aktive Mitglieder zu gewinnen, die nah am Schulgeschehen sind. Diese wurden in der Person der amtierenden stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden und einer weiteren Mutter aus der jetzigen Elternschaft auch gefunden. Vielen Dank für die Bereitschaft, den Förderverein und damit die Schülerschaft der Klosterwiesenschule Baindt zu unterstützen!

Die 2. Vorsitzende Antje Stuberg berichtete dann aus dem Schulalltag, in dem wieder einigermaßen Normalität eingetreten ist. Es vergeht jedoch kaum eine Woche, in der nicht Schüler coronabedingt fehlen und online mit dem Lernstoff versorgt werden müssen. Zurzeit beschäftigt außerdem das große Thema Umbau die Klosterwiesenschule: Der Zeitplan sieht vor, dass der Umbau innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen soll.

Durch den Umbau und die andauernde Pandemie sieht sie nicht den idealen Zeitpunkt für größere Anschaffungen mit Unterstützung des Fördervereins. Wie in den letzten zwei Jahren auch ergeben sich aber wahrscheinlich während des Jahres punktuelle Unterstützungsbedarfe. Wenn die neuen Räume im Zuge des Umbaus dann bezogen werden, gibt es sicherlich Wünsche, die gern an den Förderverein herangetragen werden dürfen. Und diese werden dann von der Kassenwartin verbucht und sicherlich gewissenhaft von den zwei neuen Kassenprüferinnen kontrolliert.